 بتوجيه من الفيصل :الأمير عبدالله بن بندر يطلق حملة “تفريج كربة” بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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بتوجيه من الفيصل :الأمير عبدالله بن بندر يطلق حملة “تفريج كربة” بجدة

بتوجيه من الفيصل :الأمير عبدالله بن بندر يطلق حملة “تفريج كربة” بجدة
المناطق _ جدة

بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أطلق نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة حملة ( تفريج كربة ) التابعة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالعاصمة المقدسة والتي تشمل محافظات القنفذة والليث ورابغ.

ويأتي إطلاق حملة مكة المكرمة والمحافظات المجاورة لها بعد نجاح الحملة في محطتها الأولى بجدة والتي دشنها الأمير عبدالله بن بندر وقدّم لها دعماُ بمبلغ مليوني ريال ، إذ تم جمع قرابة 15 مليون ريال لإطلاق سراح أكثر من 200 سجين في جدة ، فيما وجه سموه حينها بتعميمها على كل محافظات المنطقة.
وكان سموه أطلق يوم الإربعاء حملة ( تفريج كربة ) في الطائف والمحافظات المجاورة لها والتي وصلت قيمة التبرعات فيها لأكثر من 5.6 مليون ريال خصصت للإفراج عن 65 نزيل.
وتستند تراحم في عملها على معلومات دقيقة عن السجناء المستحقين للاستفادة من المبادرة، وفي حال زيادة التبرعات عن “المبلغ المستهدف” سيتم استثمارها في الإفراج عن عدد آخر من السجناء في محافظات المنطقة ، والذين يتم اختيارهم طبقاً لمجموعة من المعايير الدقيقة، فيما تتواجد لجنة اجتماعية من تراحم بالتعاون مع إدارة السجون تتولى تحديد الأكثر أحقية بالدفع عنهم والاستفادة من المبادرة.

حضر إطلاق الحملة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق ، ومحافظو القنفذة والليث ورابغ.

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