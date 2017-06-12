القحطاني يكشف تفاصيل مشاركة حاكم قطر للقذافي في محاولة اغتيال الملك عبدالله

كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني تفاصيل مشاركة حاكم قطر للقذافي في محاولة اغتيال الملك عبدالله.

وقال : ‏في عام ٢٠٠٣ في مؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ تطاول معمر القذافي على السعودية والملك فهد فرد عليه ولي العهد الأمير عبدالله بشدة و‏أوضح الأمير عبدالله بن عبدالعزيز برده القاسي تاريخ القذافي ودور الغرب بإيصاله للحكم وقال كلمته التاريخية ” انت من جابك للحكم “.

وأكمل القحطاني : ‏جن جنون القذافي وتواصل مع المنشقين السعوديين وخاصةالمقيمين بلندن فلم يتفاعلوامعه لاتفاقهم مع أميرقطر حمد بن خليفة بالعمل لصالحه .

وحينها ‏طلب القذافي منه مساعدته في الانتقام من الأمير عبدالله وأبدى حمد استعداده لذلك فاتفقا على عقد اجتماع بين مخابرات الدولتين بالدوحة .

وأشار القحطاني الى ان ‏ممثل القذافي في الاجتماع كان العقيد محمد إسماعيل الذي أكد للقطريين أن أي تعاون لا يهدف إلى اغتيال الأمير عبدالله مرفوض تماما .

‏وحاول القطريون إقناعه بصعوبة ذلك نظرا للتبعات الخطيرة في حال فشل المخطط لكن الليبيين أصروا على موقفهم وغادروا الدوحة غاضبين و‏ركب حمد بن خليفة طائرته وتوجه للقذافي فورا وتأسف لـسوء الفهم الذي حصل من رجاله وأبدى استعداده التام لتنفيذ كل مايطلبه القذافي.

وبعدها ‏أصدر حمد بن خليفة أوامره لمنشقي لندن بالعمل على تنفيذ كل الأوامر التي تصلهم من العقيد الليبي محمد إسماعيل.

في حين ‏أبدى المنشقان سعادتهما بتنفيذ المخطط وأكد سعد أن الاغتيال قابل للتنفيذ وأنه بمجرد حدوثه سينهار النظام على يدمن يسميهم بالجهاديين .

واختتم القحطاني ما استذكره بأن قناة الجزيرة كانت حينها تعمل على تنفيذالخطة التي وضعها سعد واعتمدها حمد والتي تتلخص بالدعاية لما أسموه بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب و‏نجحت الخطة بنظرهم بعدقرار إخراج القاعدة الأمريكية من الخرج الذي أحالوه للضغط الهائل للشعار الذي روجوه”أخرجوا المشركين من جزيرةالعرب” و‏كان سعد آنذاك الحصان الرابح الذي يراهن عليه حمد وخاصة بعد أن لمس تحقق جزء كبير من إستراتيجيته بهز شرعية النظام السعودي كما يزعم ‏تفجيرات الرياض وخروج القاعدة الأمريكية من السعودية لقطر كانت ورقة سعد الرابحة التي أقنع بهاحمد بأنه الأجدر بتنفيذ طلب القذافي الخطير.