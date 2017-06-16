مجلس الأمن يدعو إلى حماية موانئ اليمن.. ويؤكد المبادرة الخليجية أساس لحل الأزمة

دعا مجلس الأمن الميليشيات الانقلابية في اليمن إلى وقف هجماتها على السعودية، مؤكداًَ أن “المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار هما أساس الحل في اليمن”.

وحث في جلسته الليلة الأطراف في اليمن على الانخراط في مقترحات المبعوث الأممي حول ميناء الحديدة، مطالباً بحماية الموانئ اليمن اليمنية بما فيها ميناء الحديدة.

كما جدد دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن، مديناً محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخراً في صنعاء، ومطالباً بالتحقيق فيها.

كما دعا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وحماية المرافق الطبية.