 بالفيديو.. احتراق “بنتلي”.. والمرور يوضح السبب.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. احتراق “بنتلي”.. والمرور يوضح السبب..

المناطق- الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً والذي يوضح احتراق مركبة نوع بنتلي عقب اصطدامها بجسم ثابت في مدينة الرياض على طريق صلبوخ مساء أمس الأربعاء، فإن التحقيقات أكدت أن المركبة قد تم رصدها بسرعة ٢٤٨ كلم/س من إحدى كاميرات الرصد الآلي قبل موقع الحادث.

وتعود أسباب الحادث بعد قدر الله إلى السرعة العالية والانحراف المفاجىء.وقد نتج عن ذلك وفاة قائدها (رحمه الله) سعودي الجنسية ويبلغ من العمر ٢٨ سنة.كما تسبب ذلك باحتراق المركبة بعد الاصطدام مباشرة.

وتقدمت الإدارة العامة للمرور بأحر التعازي لذوي المتوفى وتؤكد على الالتزام بالأنظمة المرورية التي تضمن السلامة العامة للجميع بإذن الله.

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