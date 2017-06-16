 أمير عسير يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير عسير يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

أمير عسير يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
المناطق- عسير

يتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير شؤون المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

ووجه سموه  وكلاء الإمارة ، ومحافظي المحافظات ، ورؤساء المراكز بالمنطقة ، بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات لهم  أولاً بأول .

 وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي  بإمارة  منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت أن سمو الأمير فيصل بن خالد أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد ، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التواجد الأمني والمروري على مدار الساعة .

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