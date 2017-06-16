عشرة أيام للتقديم في جامعة تبوك وبدون تسليم وثائق

أعلنت جامعة تبوك أنها أنهت كافة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالقبول للعام الدراسي الجديد ١٤٣٩/١٤٣٨هـ،

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعد المطيري في تصريح صحفي : أن التقدم للقبول بالجامعة سيكون إلكترونياً بشكل كامل لهذا العام خلال الفترة من ١٤٣٨/١٠/٩هـ حتى ١٤٣٨/١٠/١٨هـ حيث كانت الجامعة في الأعوام الماضية تستدعي بيانات المتقدمين عبر نظام ” يسر” وبعد الترشيح المبدئي تطلب من المتقدمين تسليم وثائقهم.

أما في هذا العام فالجامعة تعتمد إلكترونيا على استدعاء المعلومات والبيانات من نظام “يسر ” بشكل كلي والذي يحوي على كافة بيانات خريجي الثانوية العامة وأحدث درجاتهم في الاختبارات المعيارية (القدرات، والتحصيلي)، ولا تطلب تسليم أي وثائق من المتقدمين.

أما المتقدم من أب غير سعودي وأم سعودية فيطلب منه ارسال بعض الوثائق بعد الترشيح المبدئي عبر البريد السعودي الممتاز وبدون أي تكلفة مالية.

واوضح المطيري : أن نظام القبول في الجامعة سيتاح لمدة عشرة أيام فقط ابتداء من يوم الأحد ١٤٣٨/١٠/٩هـ وحتى الساعة ١١:٥٩م ليوم ١٤٣٨/١٠/١٨هـ للتسجيل في مقر الجامعة الرئيس أو الكليات الجامعية في المحافظات على موقع الجامعة (البوابة الالكترونية) بالرابط التالي:

ونوه الدكتور المطيري كذلك : “بأن التسجيل في أول أو اخر يوم سواء ولا توجد ميزة لمن يسجل أولاً.

مبيناً بأن العمادة ستبدأ بعد أنتهاء فترة التسجيل بعمل الفرز الإليكتروني والذي يعتمد على التنافس على المقاعد المتاحة في الجامعة في المقر الرئيسي والكليات الجامعية وفق الرغبات التي سجلها المتقدمين فيتم تحقيق رغبات الحاصلين على معدلات موزونة اعلى اولاً لحين الانتهاء من المقاعد المتاحة.

وفِي ختام حديثه أكد سعادة عميد القبول والتسجيل بمن يرغب بالتقديم مراعاة الدقة والموضوعية في إختيار الرغبات، حيث أن الدقة في الاختيارات تعني حصول الطالب والطالبة على الرغبة التي يريدها بنسبة أكبر، كما أكد على جميع الطلبة المتقدمين بالحرص على تعبئة طلب القبول بأنفسهم لاهمية ذلك ، والتأكد من اختيار الرغبات وأكمال البيانات بشكل صحيح”

كما اكد على ضرورة الاطلاع على نشرة القبول المعدة والتي تحوي كافة التفاصيل حول القبول وشروطه العامة والخاصة والموجودة على الرابط التالي: