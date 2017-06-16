مقتل أربعة في هجوم لـ”داعش” على مسجد في كابول

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مسلحين اثنين ومهاجماً انتحاريا قتلوا ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصابوا ثمانية في هجوم استهدف مسجدا في العاصمة كابول أمس (الخميس)، أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) المسؤولية عنه. وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش إن المهاجمين الثلاثة حاولوا دخول مسجد الزهراء الشيعي، لكن الشرطة منعتهم ما أدى إلى معركة بالأسلحة النارية. واحتمى المهاجمون بعد ذلك في مطبخ، حيث فجر أحدهم قنبلة بينما قتلت قوات الأمن الآخرين. ومن بين القتلى ثلاثة مدنيين على الأقل وضابط في الشرطة، في حين أصيب أربعة مدنيين وأربعة من رجال الشرطة. وقال “داعش” في بيان نشرته وكالة “أعماق” التابعة له إن مقاتلي التنظيم نفذوا الهجوم.