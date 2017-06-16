بالفيديو .. قطر تهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي

في رد فعل علي العزلة التي وضعت قطر فيها نفسها بتمويلها للإرهاب ،قامت قطر مساء اليوم الخميس بهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي وهو مايعد تحدي قوي لمجلس التعاون الخليجي .

وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يركز إصرار قطر على تحدي واستفزاز الدول العربية والخليجية، بعد العزلة التي وضعت نفسها فيها من خلال تمويلها ودعمها للإرهاب، حيث قامت قطر بهدم النصب التذكارية لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة.

ووفق إحدى التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي نشرت مقطع الفيديو، فقد قامت السلطات القطرية مساء الخميس بهدم النصب التذكارية لمجلس التعاون الخليجي وهو ما يعد تحديا قويا لمجلس التعاون الخليجي.