 فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور نادي الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور نادي الرياض

فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور نادي الرياض
المناطق- أشرف العصيمي
زار فريق فيصل الوفاء التطوعي بقيادة المشرف العام علي الفريق الإعلامي أحمد العلولا  وأعضاء الفريق نادي الرياض .
وقد كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الاستاذ عبدالرحمن السويلم والدكتور صلاح السقاء نائب الرئيس و الأمين العام الاستاذ خالد المسعود.

هذا وقد رحب رئيس نادي الرياض  بالفريق كما قدم لكافة أعضاء فريق فيصل الوفاء التطوعي العضوية الفخرية لنادي الرياض من باب التقدير لأعمالهم التطوعيه والاجتماعيه .

وقد  شارك  فريق فيصل الوفاء التطوعي  قدامى لاعبين نادي الرياض  لعبة كرة القدم .

وفي نهاية الزيارة قدم المشرف على فريق فيصل الوفاء التطوعي بااسمه واسم أعضاء الفريق الشكر  للمسؤولين في نادي الرياض

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