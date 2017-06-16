فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور نادي الرياض

زار فريق فيصل الوفاء التطوعي بقيادة المشرف العام علي الفريق الإعلامي أحمد العلولا وأعضاء الفريق نادي الرياض .وقد كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الاستاذ عبدالرحمن السويلم والدكتور صلاح السقاء نائب الرئيس و الأمين العام الاستاذ خالد المسعود.

هذا وقد رحب رئيس نادي الرياض بالفريق كما قدم لكافة أعضاء فريق فيصل الوفاء التطوعي العضوية الفخرية لنادي الرياض من باب التقدير لأعمالهم التطوعيه والاجتماعيه .

وقد شارك فريق فيصل الوفاء التطوعي قدامى لاعبين نادي الرياض لعبة كرة القدم .

وفي نهاية الزيارة قدم المشرف على فريق فيصل الوفاء التطوعي بااسمه واسم أعضاء الفريق الشكر للمسؤولين في نادي الرياض