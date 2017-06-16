فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور نادي الرياض

زار فريق فيصل الوفاء التطوعي بقيادة المشرف العام علي الفريق الإعلامي أحمد العلولا وأعضاء الفريق نادي الرياض .
وقد كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الاستاذ عبدالرحمن السويلم والدكتور صلاح السقاء نائب الرئيس و الأمين العام الاستاذ خالد المسعود.
وقد كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الاستاذ عبدالرحمن السويلم والدكتور صلاح السقاء نائب الرئيس و الأمين العام الاستاذ خالد المسعود.
هذا وقد رحب رئيس نادي الرياض بالفريق كما قدم لكافة أعضاء فريق فيصل الوفاء التطوعي العضوية الفخرية لنادي الرياض من باب التقدير لأعمالهم التطوعيه والاجتماعيه .
وقد شارك فريق فيصل الوفاء التطوعي قدامى لاعبين نادي الرياض لعبة كرة القدم .
وفي نهاية الزيارة قدم المشرف على فريق فيصل الوفاء التطوعي بااسمه واسم أعضاء الفريق الشكر للمسؤولين في نادي الرياض
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