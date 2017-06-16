بمشاركة “160” حدثاً: دار الملاحظة تختتم دورتها الرمضانية السنوية وتكرم الفائزين

اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض فعاليات الدورة الرياضية السنوية تحت شعار أمن الوطن مسؤولية الجميع بحضور مدير الدار عبدالله بن وني الضويان وعدد من منسوبي الوزارة ومدراء الفروع الإيوائية .

وقد شارك بالدورة التي بدأت اول شهر رمضان واستمرت 18 يوماًأكثر من 160 حدث تم تقسيمهم إلى عدة فرق. وتنوعت انشطتها لتشمل كرة القدم والبلياردو والسلة وتنس الطاولة وغيرها من الألعاب الفردية الأخرى بإشراف المدربين الرياضيين في الدار عبدالرحمن الحربي وخالد القحطاني وعبدالرحمن الضويحي .وتم تكريم الفرق الفائزة في نهاية الدورة بالعديد من الجوائز العينية والميداليات الذهبية، وذلك من خلال احتفال قدمه الأستاذ عبدالعزيز المحسن و ألقى خلاله الضويان كلمةً قال فيها أن الأنشطة الرياضية هي أحد أهم البرامج الرئيسية في الدار والتي يتم من خلالها إيصال العديد من الرسائل لهؤلاء الأحداث والتي تؤثر بكل تأكيد في بناء شخصياتهم وإعادة تأهيلهم حيث أن الرياضة تعتبر ركيزة أساسية يبني الإنسان جسده السليم من خلالها وتتعزز لديه العديد من القيم الإنسانية موضحاً ان الهدف من هذه الدورة شغل اوقات الفراغ لدى الأحداث وإكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية كتنمية روح التعاون وتعزيز قيم التنافس الشريف في المجال الرياضي وغيره من مجالات الحياة.