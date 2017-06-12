 “الداخلية” للمواطنين والمقيمين: احذروا من هذه العمليات الاحتيالية .. منتشرة عبر مواقع التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العمل تكشف مصير 600 مواطن يعملون بـ”سعودي أوجيه” طلال سلامة لقطر: لا يشرفني استلام هديتكم.. مواقفكم ضد وطني عُرفت تنظيم القاعدة يرد الجميل لقطر .. ندد بالمقاطعة وحرّض على القتال في سبيلها روسيا: مقتل “البغدادي” في إحدى غاراتنا على الرقة طقس اليوم .. استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة “الداخلية” للمواطنين والمقيمين: احذروا من هذه العمليات الاحتيالية .. منتشرة عبر مواقع التواصل 4 وفيات في حادث تصادم على طريق مكة باتجاه الغرب 118 وظيفة صحية للرجال و النساء بمستشفى الملك عبد الله الجامعي دراسة: البطاطس المقلية تشكل خطرا كبيرا على الصحة ⁠⁠⁠العريفي : على قطر انتهاج سياسة صادقة مع السعودية..وعدم التدخل في شؤون الآخرين بمشاركة “160” حدثاً: دار الملاحظة تختتم دورتها الرمضانية السنوية وتكرم الفائزين فريق فيصل الوفاء التطوعي يزور نادي الرياض

“الداخلية” للمواطنين والمقيمين: احذروا من هذه العمليات الاحتيالية .. منتشرة عبر مواقع التواصل

“الداخلية” للمواطنين والمقيمين: احذروا من هذه العمليات الاحتيالية .. منتشرة عبر مواقع التواصل
المناطق - الرياض

حذرت وزارة الداخلية من عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس على المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الذين يدعون مساعدة الأسر السورية النازحة, لتلافي هذه العمليات الاحتيالية التي تستهدف الكسب المالي غير المشروع.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, أن وزارة الداخلية تلقت من الجهات المعنية ما يفيد عن تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب واحتيال في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص في دول مجاورة ينتحلون شخصيات اعتبارية لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.

ولفت اللواء المرعول إلى أنه عند تعرض المواطنين لعمليات نصب احتيالية فإن عليهم سرعة التوجه لسفارات خادم الحرمين الشريفين في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة في ذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>