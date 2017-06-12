 طقس اليوم .. استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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طقس اليوم .. استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة

طقس اليوم .. استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ،المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج خاصة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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