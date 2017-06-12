روسيا: مقتل “البغدادي” في إحدى غاراتنا على الرقة

نقلت وكالات روسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل في إحدى ضرباتها الجوية. ونقلت الوكالات عن الوزارة أن الضربة الجوية وقعت في الرقة في نهاية أيار/مايو.

وأضافت الوزارة أنها تسعى للتأكد من مقتل البغدادي، وأن الضربة الجوية قالت إنها استهدفت اجتماعا لقيادات التنظيم في الرقة يوم 28 مايو أيار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة “في ضوء المعلومات التي يجري التحقق منها حاليا عبر عدة قنوات كان زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل في الضربة الجوية حاضرا في الاجتماع”.