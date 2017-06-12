العمل تكشف مصير 600 مواطن يعملون بـ”سعودي أوجيه”

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تتابع مع الجهات الحكومية ومع المنشأة نفسها منذ نشوء المشكلة، حل مشكلة العمالة في شركة “سعودي أوجيه”، مؤكدًا أن جميع حقوق العمالة التي تعمل لدى الشركة موثقة لدى الوزارة، وأنها كلفت محامين للترافع عن هؤلاء العمالة لدى الجهات القضائية في المملكة.

وأوضح أن عدد العاملين في المنشأة يبلغ حاليًا حوالي 8000 آلاف عامل منهم 1200 سعودي، حيث يتم العمل على نقل قرابة 600 سعودي للعمل في منشآت أخرى، والمتبقي من السعوديين وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الصندوق بإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، فيما يتم حاليًا العمل على نقل خدمات 6000 عامل وافد إلى منشآت أخرى بالتعاون مع الشركة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن العمالة الوافدة التي تعمل في المنشأة، استقدمت للعمل وفق عقود مؤقتة، ومن رغب منهم نقل خدماته إلى منشآت أخرى فإن ذلك متاح، ومن رغب منهم في مغادرة المملكة بعد انتهاء فترة عملهم وعلاقتهم التعاقدية مع المنشأة، فقد تم تسهيل إجراءات المغادرة لهم، مع حفظ حقوقهم الكاملة، وذلك بالتنسيق مع سفارات بلدانهم.

يذكر أن الوزارة ومنذ تعثر الشركة عالجت مشكلات أكثر من 16 ألف عامل وافد، وقد غادر منهم 11500 عامل وافد، ونقلت الوزارة لشركات أخرى قرابة 3800 عامل وافد، وذلك بعد توثيق جميع الحقوق لهم، وتعيين مكاتب المحاماة للمرافعة والمطالبة بحقوقهم.