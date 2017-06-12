سرق الجوال باحترافية عالية ثم وقع في “الفخ” !

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو بعد أن تم تداوله الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمحترف نشل لم يكن يدري ما الذي أعدوه له في الخفاء، إذ نصبوا له فخاً معززاً بكاميرا أخفوها للتصوير.

والفيديو أعده 3 عناصر من الشرطة كانوا يراقبونه ويرصدون تحركاته في سوق شعبي بالعاصمة الهولندية، أمستردام، ولاحظوه يمضي نحو شقراء ويقف خلفها، مرتدياً ثياياً سوداء اللون كثيابها، ويسرق الهاتف.

شرطي أقبل سريعاً إليه وأمسك رقبته من الخلف وطوق عنقه بذراعه وسيطر عليه، فيما سحب الثاني الهاتف المسروق من يده النشالة على مرأى من شهود عيان بالمكان المكتظ بمرتاديه.