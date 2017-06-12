 الحوثي يواصل نهجه ‏الإرهابي.. تفجير 3 شاحنات تتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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الحوثي يواصل نهجه ‏الإرهابي.. تفجير 3 شاحنات تتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة

الحوثي يواصل نهجه ‏الإرهابي.. تفجير 3 شاحنات تتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة
المناطق - وكالات

عد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، تفجير الميليشيات الانقلابية ثلاث شاحنات تتبع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محملة بالمساعدات الإنسانية واستهداف سفينة تابعة لدولة ‏الإمارات العربية المتحدة قبالة السواحل اليمنية ، تهديداً صارخاً للسلم والأمن الدوليين وتهديداً للملاحة الدولية ‏ولحركة التجارة وعملاً غير إنساني. ‏

وقال في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية : إن الميليشيات تواصل نهجها ‏العدواني وعدم الانصياع لصوت العقل ، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية القيام بواجباته ‏لتأمين خط الملاحة الدولي وإنقاذ الشعب اليمني الذي يتعرض للتجويع والقتل من قبل هذه ‏الميليشيات التي تجردت من كل القيم والمبادئ. ‏

وطالب رئيس الوزراء اليمني، المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الاعتداءات ‏المهددة للسلم والأمن الدوليين ، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية رفضت خيارات السلام كافة وكل ‏المبادرات التي قدمت ابتداءً من مشاورات بيل مروراً بجنيف ووصولاً إلى الكويت وأخيراً ‏رفضها لمقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الخاص بمحافظة الحديدة بوصفها ‏خطوة على طريق السلام. ‏

وأكد أن الرجوع إلى استكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ ‏ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 هو أقصر طريق لتحقيق ‏السلام، وتنهي الحرب وتفضي إلى مصالحة وطنية عامة وشاملة.‏

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