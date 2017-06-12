 “الصندوق العقاري”: يمكنك التنازل عن التمويل المدعوم في هذه الحالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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“الصندوق العقاري”: يمكنك التنازل عن التمويل المدعوم في هذه الحالة

“الصندوق العقاري”: يمكنك التنازل عن التمويل المدعوم في هذه الحالة
 المناطق - الرياض

كشف صندوق التنمية العقارية، أنه يمكن التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب من الدرجة الأولى فقط، مشيرًا إلى إمكانية حصول المستفيد على التمويل المدعوم والرهن الميسر معًا في حال توفرت الشروط المطلوبة، لافتًا إلى أنه في حال وفاة المستفيد فإن القرض يتم إسقاطه من قبل الممول.

وقال حميد الدين محمد حميد الدين، مدير عام مراكز المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم: “لا يقف الدعم من صندوق التنمية العقارية في أي حال ويرتبط الدعم بسداد المستفيد للأقساط، حيث يتم إيداع الدعم في الصندوق بعد سداد المستفيد للقسط”.

وعن الخطوات المطلوبة للتقديم على التمويل المدعوم قال: «يتعين على المتقدم تحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني ( http://portal.redf.gov.sa ) ثم حجز وطباعة الموعد ومن ثم تجهيز المستندات وتقديم الطلب بالفرع»، مضيفا: «بعدها ستصل للمتقدم رسالة قصيرة على رقم هاتفة بالموافقة المبدئية يقوم بعدها بحجز وطباعة الموعد لاستلام خطاب اعتماد الدعم ثم يقوم بالتوجه للجهة التمويلية للحصول على التمويل».

وفيما يخص الشروط المطلوبة للتقديم على التمويل المدعوم قال: «أن يكون المستفيد ممن صدرت لهم الموافقة، إلى جانب إحضار جميع المستندات المطلوبة مع تذكرة الموعد وتحديث البيانات، بحسب “المدينة”.

وبين أن المستندات المطلوب إحضارها للتقديم على التمويل المدعوم تتضمن تذكرة الموعد وأصل بطاقة الأحوال وأصل التعريف بالراتب ويشمل (تاريخ الالتحاق بالعمل والراتب واسم الشركة)، بالإضافة إلى إحضار أصل صك الأرض ورخصة البناء في حال طلب التمويل على البناء الذاتي أو تقديم معلومات عن العقار (بأي منطقة والمدينة ونوعه وعمره وقيمته) في حال طلب التمويل للوحدات السكنية الجاهزة.

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