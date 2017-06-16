 وفاة و13 إصابة بحادث سير ببريدة.. و11 فرقة إسعافية تنقل المصابين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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وفاة و13 إصابة بحادث سير ببريدة.. و11 فرقة إسعافية تنقل المصابين

وفاة و13 إصابة بحادث سير ببريدة.. و11 فرقة إسعافية تنقل المصابين
المناطق / بريدة

باشرت 11 فرقة إسعافية وفرقتين من التدخل السريع من هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم حادث سير بين سيارة ايسوزو بكب تقل عمالة وسيارة اكسنت بعد أن ورد بلاغ عند الساعة 2:21 من فجر يوم الجمعة الموافق 21 رمضان 1438هـ .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد الجعيثن، إنه على الفور وبحضور القائد الميداني تم توجيه 11 فرقة إسعافية وفرقتي التدخل السريع والتنسيق مع عدة جهات أخرى توجهت الى موقع الحادث ‏عند تقاطع طريق الملك عبد الله مع الدائري الشمالي شمال مدينة بريدة وعند مباشرة الحادث الذي نتج عنه اصابات متعددة لثلاث عشرة حالة متفاوتة الخطورة مابين خطيرة ومتوسطة وبسيطة وحالة واحدة وفاة بالموقع – رحمه الله – تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع ونقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.

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