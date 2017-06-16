سلطان الشهيب في الرابطة العربية للثقافة والفكر والأدب

منحت الرابطة العربية للثقافة والفكر والأدب درعها للشاعر والإعلامي سلطان الشهيب نظيرا لتميزه وتألقه وإبداعه في الإعلام والشعر جاء ذلك في كلمة القاها الشيخ الدكتور الأديب فهد سالم الهذلي رئيس الرابطة العربية للثقافة والفكر والأدب وضح فيها عن تمكن الشهيب في الجانبين الاعلامي والشعري وأشاد بذلك في حفل جمع الشيوخ والأدباء والمثقفين

هنيئا للزميل الشهيب على هذا التألق ومزيدا من التوفيق