أمير القصيم: لجنة إصلاح ذات البين أسهمت في عتق 23 رقبة من القصاص

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين “عفو” التابعة لإمارة المنطقة ، عن أن مساعي لجنة إصلاح ذات البين أثمرت في عتق 23 رقبة من القصاص داخل منطقة القصيم وخارجها ، من خلال مباشرتها 54 حالة قصاص تم إنهاء 23 بالعفو و31 حالة ما زالت تحت مساعي الصلح ، بالإضافة إلى مباشرتها 200 حالة أسرية خلال 8 أشهر ، تم معالجة 155 حالة منها ، متمثلة بمعالجة 105 حالات خلافات زوجية ، و 15 حالة عضل فتيات تم تزويجهن ، وحل 10 قضايا عقوق ، و 25 حالة عنف ، و45 حالة أسرية تحت الإجراء ، كما قامت اللجنة بحل 14 حالة لخلافات مالية ، لافتاً إلى أن مساعي اللجنة لا زالت سائرة في قضايا أخرى.

وأكد سمو أمير القصيم أن جهود اللجنة ليست مقتصرة على منطقة القصيم وإنما مسخرة لكل جهد يستحق أن يبذل في جميع مناطق المملكة ، مشيداً بجهود اللجنة وما حققته من أعمال خيرة ، مثنياً على إنجازاتها وما نتج عنها من آثار إيجابية تعكس حجم الجهود التي بذلت في القضايا التي تمت معالجتها من قبل اللجان التي ساعدت في تهدئة النفوس وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية والإنسانية ، منوهاً بما تقوم به اللجنة من جهود كبيرة للإصلاح بين الناس والسعي في القضايا وفق التوجيهات المعمول بها في مثل هذه الحالات إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائماً على الإصلاح بين أبناء المجتمع ، منوهاً بالدعم الذي تحظى به اللجنة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين ، وولي ولي العهد – حفظهم الله – من خلال دعم أوجه الصلح والإصلاح بين الناس ، مشيراً إلى أن إيجاد اللجنة جاء من خلال رؤية نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو تنازلاً لوجه الله تعالى والصفح وبذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين أفراد المجتمع أو المقيمين بكافة أشكالها بما يتفق مع الضوابط الشرعية وانسجامها مع القيم المحددة في النظام ، مؤكداً على أهمية الدور المناط باللجنة والأعمال والجهود التي يقوم بها أعضائها بهدف إصلاح ذات البين والعمل على الوصول إلى حل العديد من القضايا والخلافات التي تقع في إطار عمل اللجنة وذلك ابتغاء الأجر والمثوبة من الله عز وجل ، لافتاً إلى أن هدف اللجنة الاحتساب وإصلاح ذات البين وإعتاق الرقاب لوجه الله تعالى ، آملاً من أولياء الدم عدم المبالغة في المبالغ المطلوبة للعفو ، متمنياً سموه للجنة وأعضائها التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الجميع.

جاء ذلك خلال ترأس سمو أمير القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين مساء الخميس اجتماعاً عقد بمقر اللجنة بمدينة بريدة ، بحضور وكيل أمارة المنطقة نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الحميدان ، وجميع أعضاء اللجنة ، ناقش خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بإصلاح ذات البين ، واطلع على موجز لأعمال اللجنة خلال الفترة الماضية ، وجهودها ومساعيها التي توجت ولله الحمد بالصلح والتنازل في عددٍ من القضايا ، مشيداً سموه بجهود اللجنة وحاثاً أعضائها على بذل المزيد طلباً للأجر وتحقيقاً لما فيه خير هذا المجتمع بالسعي في الصلح والعفو.

وكان المدير التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بالقصيم راشد الشلاش ، استعرض لسموه عدداً من الآراء والمقترحات التي تعمل اللجنة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، سعياً لتعزيز مبدأ إصلاح ذات البين والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم ، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة رئيس لجنة إصلاح ذات البين على دعمه واهتمامه بأعمال اللجنة التي توجت ولله الحمد بالصلح والعفو والتنازل في كثيرٍ من القضايا المختلفة ، مثمناً توجيهاته التي ستكون بمشيئة الله نبراساً لأعضاء اللجنة يسيرون عليها لنشر ثقافة العفو والتسامح والصلح بين الناس.