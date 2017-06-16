 د. الهبدان يبارك مبادرة القطاع الصحي بمحايل في فتح افاق جديدة لخدمة المجتمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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د. الهبدان يبارك مبادرة القطاع الصحي بمحايل في فتح افاق جديدة لخدمة المجتمع

د. الهبدان يبارك مبادرة القطاع الصحي بمحايل في فتح افاق جديدة لخدمة المجتمع
المناطق - عسير

بارك مدير عام الشؤون الصحيه بمنطقة عسير الدكتور /محمد بن علي الهبدان تفاعل قطاع محايل الصحي في تفعيل نطاق المبادرة المجتمعية علي مستوي المحافظه.
كشف عن ذلك نائب المتحدث الرسمي لصحة منطقة عسير/ سعيد مداوي الأحمري مشيرآ أن هذه المبادرة تستهدف خمس فئات من شرائح المجتمع حيث تعطي الاولويه عند تقديم الخدمه العلاجيه والطبيه اثناء الحضور للمرفق الصحي.
وبين الأحمري أن هذة الفئات هي:
أسر وذوي شهداء الواجب ومرابطي الحد الجنوبي
ومرضى الغسيل الكلوي والطب المنزلي وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر نزلاء السجن.
من جانبه أكد مدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام / محمد بن زيد عسيري أن هذه المبادرة شكل لها فريق عمل لتحديد الفئات المستهدفة وفق الإمكانيات المتاحه التي تعد جزءا من المهام الرئيسية في إطار المسؤوليةالإجتماعيه بحيث تمنح البطاقة مزايا متعددة لحاملها، تتمثل في استقبال حامل البطاقة في العيادات الخارجية دون طلب تحويل أو موعد إضافة للدخول الفوري للعيادة وسحب العينات دون الحاجة للانتظار وتسهيل إجراءات حاملي البطاقة .
وتهيب إدارة القطاع الصحي بمحايل من الفئات المؤهلة لاستحقاق تلك الخدمه بالتوجه الى ادارة حقوق وعلاقات المرضى للحصول على بطاقة الأولويه.

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