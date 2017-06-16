 النظام السوري يقصف اللاجئين بمخيم “درعا” بالطائرات والصواريخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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النظام السوري يقصف اللاجئين بمخيم “درعا” بالطائرات والصواريخ

النظام السوري يقصف اللاجئين بمخيم “درعا” بالطائرات والصواريخ
المناطق - وكالات

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن قوات النظام السوري جدّدت قصفها العنيف بالطائرات الحربية والصواريخ على مخيم “درعا” للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا.
وأكدت المجموعة في بيان اليوم أن مناطق مخيم درعا وتجمع المزيريب والقرى المحيطة جنوب سوريا تتعرض لقصف عنيف منذ ساعات الفجر الأولى حيث شنت الطائرات الحربية التابعة لنظام السوري عدة غارات أدت إلى دمار كبير في الأبنية بالإضافة إلى استهداف المخيم بأكثر من عشرة صواريخ أرض – أرض.
وأشارت إلى أن استهداف المراكز الطبية من قبل طيران النظام السوري الحربي أدى إلى خروج المراكز الطبية من الخدمة بالإضافة إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا كانت قد أصدرت بيانا يدعو فيه النظام السوري إلى وقف استهداف المخيم والسماح بالطواقم والمساعدات الطبية بإسعاف الجرحى، وتحييد المدنيين عن الصراع المتفجر، مطالبة الأونروا والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين في “درعا”.

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