 وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المناطق - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن رغبتها في إشغال بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس (وظائف أكاديمية وتعليمية) في كليات الجامعة عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين (للرجال) حسب المسميات والشروط الموضحة في نظام التوظيف بالجامعة.

وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة:

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات
– صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
– صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.
– أربع صور شمسية مقاس 4 في 3.
– سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية.
– تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين بالجامعة أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق الرابط حتى الخميس الموافق 1438/9/27هـ.

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