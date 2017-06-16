 محافظ الرس يدشن حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل وضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ الرس يدشن حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل وضيوف الرحمن

محافظ الرس يدشن حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل وضيوف الرحمن
المناطق / الرس

دشن محافظ الرس محمد العساف حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل وضيوف الرحمن، التي أقامتها الغرفة التجارية الصناعية بالرس بالتعاون مع مستشفى الرس العام ولجنة شباب الأعمال ولجنة اصدقاء المرضى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم ، وتجول المحافظ على معرض لجنة أصدقاء المرضى ومن ثم زار قسم المختبر بالمستشفى والذي كان يشهد أكثر من 40 متبرعاً في اليوم الأول.
وأشار محافظ الرس إلى أهمية التبرع بالدم وخصوصاً أنه لفئة غالية وعزيزة علينا وهم جنودنا البواسل وأيضاً لضيوف الرحمن.
وفي نهاية الجولة قام محافظ الرس بتكريم عدد من المتبرعين الذين فاقت تبرعاتهم 50 مره.

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