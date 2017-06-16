إطلاق تطبيقات لمؤلفات الأمير د.فيصل بن مشعل

أطلقت المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تطبيقات جديدة لبعض مؤلفات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تتيح قراءة هذه المؤلفات وإمكانية تصفح الكتب كما يفعل القراء في المكتبات لكن بطريقة إلكترونية ، وتأتي هذه الخطوة للتيسير على محبي القراءة ، التي قد لا يجد البعض منهم وقتًا للقراءة لأسباب مختلفة ، ويعزف عن تغذية مخزونه العلمي والثقافي ، وإيجاد هذه التطبيقات إحدى مبادرات المكتبة الرقمية التي أوجدت لتسهم في دعم العملية العلمية والثقافية ، وإتاحة وتوفير مصادر إلكترونية من خلال منصة كتب إلكترونية رقمية.

وتأتي خطوة المكتبة الرقمية بإطلاق التطبيق لهذه المؤلفات ، كون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تعد إحدى أهم وسائل التكنولوجيا في العصر الحديث ، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بالإنترنت والتجارة الإلكترونية إلى أن معظم مستخدمي الإنترنت ينجزون متطلباتهم المختلفة من خلال الهواتف الذكية.

والمؤلفات التي تم عمل تطبيقات لها هي..

كتاب الامان الثاني

https://appsto.re/sa/o6Rxab.i



كتاب سر دوام النعم

https://appsto.re/sa/i3Dgdb.i

كتاب خير جليس

https://appsto.re/sa/MYardb.i