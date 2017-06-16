وفاة 3فتيات وإصابة 6آخرين جميعهم من عائلة واحدة في بلقرن..والسبب!

تسبب إهمال وتهاون شركة مقاولات مع بلدية بلقرن بمنطقة عسير في مصرع ثلاث فتيات وإصابة ستة آخرين جميعهم من عائلة واحدة إثر حادث انقلاب وقع على الطريق الرابط بين مركز عفراء ومركز البظاظة صباح هذا اليوم الجمعة.

وباشرت فرق الهلال الأحمر والمرور والدفاع المدني موقع الحادث، وتشير التفاصيل، إلى وقوع حادث انقلاب سيارة من نوع تويوتا جيب فورتشنر تقل تسعة أشخاص من عائلة واحدة، حيث توفي ثلاث فتيات على الفور، فيما نُقلت الحالات الأخرى إلى المستشفى، وأكدت مصادر عن وجود حفرة في وسط الطريق العام تسببت في انحراف مركبة العائلة ومن ثم انقلابها عدة مرات.

وتذمر عدد من المواطنين من تأخر إنجاز مشروع ازدواجية الطريق وسوء تنفيذه إضافة إلى ما يفتقده من وسائل السلامة المرورية والادوات التحذيرية، مطالبين بتدخل الجهات المعنية في إنهاء معاناتهم مع هذا الطريق.