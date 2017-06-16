عقد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي وذلك لمناقشة تطبيق مبادرة بوابة المستقبل في مدارس تعليم الرياض وهي المبادرة التي تنفذها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي وذلك بتحويل جميع المدارس في المملكة إلى بيئة رقمية تفاعلية.

حضر الاجتماع كل من مدير الإشراف التربوي بالإدارة الأستاذ خالد الدوسري ومدير التجهيزات المدرسية الأستاذ حسن المغامس ومدير تقنية المعلومات بالإنابة الأستاذ عبدالعزيز اليحي.

وجاء في الاجتماع اعتماد تطبيق مبادرة بوابة المستقبل في 50 مدرسة بتعليم الرياض بواقع 25 مدرسة للبنين ومثلها للبنات وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم 1438-1439هـ .

هذا وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن بوابة المستقبل هي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة التعليم في مرحلة التحول الوطني 2020 وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الايجابي للتقنية والتوسع في عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية والتي تمكن الطالب من اكتساب المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل .