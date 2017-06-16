لجنة إيقاظ المعتكفين تباشر مهامها في المسجد النبوي

أطلقت إدارة الأمن والسلامة بوكالة المسجد النبوي حملتها لخدمة الزوار والمصلين والمفطرين بالحرم الشريف خلال الشهر الفضيل، لتسهم مع غيرها من الجهات العاملة في خدمة قاصدي المسجد النبوي، وذلك بالمشاركة في لجنة إيقاظ المعتكفين من الحرم القديم والحصوات من بعد صلاة التراويح إلى صلاة القيام، وإيقاظ النائمين في الحصوات اعتباراً من بداية شهر رمضان وحتى انتهاء الشهر الكريم، إضافة إلى التأكد من توفر وسائل السلامة، وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي ملاحظة لمعالجتها أولا بأول.

وذكر مدير الإدارة سامي الصبحي أن الإدارة تقوم بالإشراف والتنظيم على مبنى إدارة الوكالة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين , ومكتبة المسجد النبوي وجميع المواقف التابعة للوكالة ، مهيبا بقاصدي المسجد النبوي عدم اتخاذ الممرات مكاناً للتجمعات والجلوس كي لا يتسبب ذلك في إعاقة حركة الدخول والخروج من وإلى المسجد النبوي ومساعدة موظفي الإدارة في القضاء على جميع الظواهر السلبية.