أقبال كبير من فئة الشباب على أركان مبادرة شبابنا غالي علينا في المجمعات التجارية

شهدت الحملة التعريفية الخاصة بمبادرة “شبابنا غالي علينا ” والتي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية في عدد من المجمعات التجارية, اقبالا كبيرا من فئة الشباب خاصة والعائلات عامة، حيث شهد ركن المبادرة في محطته الثالثة في أحد المجمعات التجارية الشهيرة في الخبر اقبال كبير من فئة الشباب بغرض المشاركة في الاستطلاع الالكتروني الذي أطلقته الحملة في مرحلتها الأولى والذي تضمن العديد من الأسئلة التي تهدف الى معرفة آراء وطموحات الشباب وتطلعاتهم .

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الحملة التعريفية للمبادرة شهدت إقبال كبير من فئة الشباب منذ بداية انطلاقتها في العديد من المجمعات التجارية والتي تضمنت القيام بجولات تعريفية عديدة في عدد من المجمعات التجارية.

وقال أنه تم خلال الحملة التعريفية الالتقاء بعدد كبير من الشباب في عدد من المجمعات التجارية الشهيرة في المنطقة الشرقية، وتم تقديم شرح كامل عن طريقة تعبئة الاستطلاع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، مشيرا الى مشاركة العديد من الشباب في تعبئة الاستطلاع الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

واعتبر الحملة التعريفية فرصة كبيرة لإتاحة المجال للشباب بشكل أكبر للمشاركة في الاستطلاع الإلكتروني للحملة .

وذكر أن أركان المبادرة في المجمعات التجارية شهدت تفاعلا ملحوظ من العائلات التي حرصت هي الأخرى على حث أبنائها من الشباب على التعرف عن كثب على المبادرة وعلى أهدافها من خلال المطويات التي تم توزيعها في أركان المبادرة في المجمعات التجارية، لافتا الى التفاعل الكبير التي حظيت به المبادرة منذ بدء انطلاق الحملة التعريفية .

ولفت الى أن الحملة التعريفية ستختتم خلال أيام ومن المتوقع أن تستمر في عدد من المجمعات الأخرى بعد اجازة عيد الفطر المبارك ، موضحا أن الحملة تعمل على اشراك أكبر قدر من فئة الشباب في الاستطلاع الإلكتروني والذي ستساهم نتائجه بشكل كبير في عمل برامج وأنشطة تعنى بالشباب في المنطقة الشرقية.

وأكد على أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام أمانة المنطقة الشرقية بفئة الشباب والذي يأتي إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله والذي دائما ما يوصي خيرا بالشباب من خلال تخصيص برامج وفعاليات خاصة بهم ضمن المهرجانات والفعاليات التي تقيمها الأمانة طيلة العام.

ولفت الى تشكيل فريق مختص بتوزيع عدد كبير من الاستبانات على زائري المجمعات وإطلاعهم على أبرز مراحل المبادرة وأهميتها لدى فئة الشباب، إضافة الى توزيع عدد من المطويات والبروشرات التوعوية للزائرين