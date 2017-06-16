أمير الشرقية ونائبة يفتتحان التوسعة الجديدة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان التوسعة الجديدة لقسم الأشعة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وذلك مساء أمس الأول بحضور مدير الجامعة المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله بن محمد الربيش و مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك و وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي و مدير عام المستشفى الدكتور خالد مطر العتيبي ومدير عام العلاقات العامة والاعلام المهندس طفيل اليوسف ولفيف من رجال الأعمال في المنطقة من اعضاء لجنة اصدقاء المرضى .

بعد ذلك تفضل سموهما بالسلام على الطاقم الطبي في المستشفى ثم اطلع سموه وسمو نائبه على المشاريع التي يجري تنفيذها في المستشفى مثل وحدة الحروق في المبنى الجامعي الجديد وأيضا وحدة الأشعة التداخلية ومختبر اضطرابات النوم ، ثم تفضل سموهما بزيارة المرضى المنومين في المستشفى ثم اجتمع سموه وسمو نائبه برجال الأعمال واعضاء لجنة اصدقاء المرضى في المنطقة الشرقية وشكرهم على تبرعهم السخي للمستشفى الجامعي بالخبر وما تلقاه مستشفيات المنطقة الشرقية من دعم ومساندة من رجال الاعمال حيث بلغت تبرعات اللجنة 800 ألف ريال ، واختتم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الزيارة بتدشين العيادة المتنقلة التي تم التبرع بها مؤخراً من لجنة اصدقاء المرضى وهي عبارة عن سيارة مجهزة بعيادة متكاملة بأحدث التقنيات الطبية كما اطلع سموهما على وحد نقل الدم المتنقلة في المستشفى .

من جانبه أشار مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بان الجامعة والمستشفى الجامعي يتشرفان بزيارة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان و تزامنت هذه الزيارة مع الزيارة السنوية لرجال الاعمال من لجنة اصدقاء المرضى في المنطقة الشرقية .

وأضاف الدكتور الربيش بان تدشين سمو امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لهذه المنجزات التي تحققت في المستشفى الجامعي بالخبر هي دليل اهتمام ومتابعة ودعم من لدن سموهما وهذا ليس بغريب عليهما وفقهم الله و ان ما تحقق من انجازات ومباني هي لخدمة كافة ابناء الوطن الغالي ، مشيرا الى العيادة المتنقله هي عبارة عن سيارة مجهزة بعيادة متكاملة نستطيع من خلالها تقديم خدمات صحية للمناطق النائية مثل الهجر وبعض القرى ومن خلالها يتم تنفيذ الكثير من الخدمات المجتمعية وهي جزء من المقررات الدراسية للكليات الصحية و اطلع سموه على وحدة نقل الدم في المستشفى ثم اجتمع سموهما مع لجنة اصدقاء المرضى حيث بلغت التبرعات الى 800 الف حيث سيتم التواصل مع بعض رجال الاعمال و اعضاء لجنة اصدقاء المرضى لتغطية تكاليف الاحتياجات الملحة الاخرى التي وردت في قائمة التبرعات واتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والامتنان الى صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز وسمو الامير احمد بن فهد لتفضلهم بالزيارة والشكر موصول الى اعضاء لجنة اصدقاء المرضى .

واشار الدكتور الربيش عن المشاريع التي تنفذ حاليا وهي مشروعي الأشعة التداخليه و مختبر اضطرابات النوم ومن المتوقع أن تنتهي خلال ثمان أشهر ، وستكون هذه المشاريع إضافة نوعية الى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الجامعي ونظرا الى أن ما يجرى في العمليات التداخلية أصبحت تشكل قدرا كبيرا من الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى للمرضى وسيتم تجهيز مختبر اضطرابات النوم بتجهيزات حديثة تضمن التعامل مع هذه المشاكل بتشخيص عالي وأيضا لتحديد طريقة العلاج و بطريقة تضمن الشفاء بإذن الله والتي بدورها تقدم خدمة متميزة لكافة أفراد المجتمع و لبعض المناطق التي قد تحتاج الى أن نجري خلالها عمليات المسح الصحي كالأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم ويتم اكتشافها ومن ثم تحويلها الى المستشفى وان مهمة هذه العيادة المتنقلة انه يمكن أن يزورها المواطن ويتم فحصه فيها وإذا اتضحت مشكلة صحية فانه يتم تشخيصه مبدئيا ثم يحول الى المستشفى الجامعي بالخبر والذي تتواجد في فترات الفعاليات والانشطة الخارجية أما وحدة نقل الدم كان لها اثر ايجابي كبير في رفع نسبة معدل التطوع حيث أن ما يرد لبنك الدم يأتي بالدرجة الأولى من التطوع التلقائي ويصل الى 80 % وأصبح للمستشفى إسهامات في سد النقص في مواقع متفرقة لنقل كميات من الدم أثناء موسم الحج والعمرة .

من جهته أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك أن سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف عبد العزيز وسمو نائبه هما أول الداعمين للمرضى واللذان يحرصان حفظهما الله دوماً على خدمة المرضى وتأمين احتياجاتهم من خلال توجيهاتهما المستمرة وحث أعضاء لجنة أصدقاء المرضى على تلمس احتياجات هذه الفئة الغالية من مجتمعنا .

‎وأوضح الدكتور السلوك أن هناك إسهامات من قبل رجال الأعمال في تقديم العون والنصيحة للقطاع الصحي في المنطقة الشرقية احتساباً للأجر ، إضافة إلى طرح بعض الاحتياجات العاجلة للمستشفيات والتي يتم تلبيتها من قبلهم ، مؤكداً أن رجال الأعمال شركاء حقيقيون في تقديم الخدمات الصحية ،إضافة إلى آرائهم التي تؤخذ بعين الاعتبار .

وبين أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين صحة الشرقية وأعضاء اللجنة لتأمين الأجهزة والتجهيزات التي يحتاجها المرضى ، حيث أن الهدف هو الوصول إلى المرضى وخدمتهم وتقديم الرعاية والدعم لهم وتأمين احتياجاتهم من قبل رجال الأعمال في لجنة اصدقاء المرضى من منطلق المشاركة المجتمعية .

من جانبه قال مدير المستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور خالد العتيبي بان زيارة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يحفظهم الله وافتتاح المشاريع الجديدة في المستشفى تأتي من دعم وحرص سموهما على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ، كما أن الدعم السخي من رجال الاعمال اعضاء لجنة اصدقاء المرضى والذي بلغ 800 ألف ريال يأتي من حرص اللجنة على توفير كافة الأجهزة الطبية والمستلزمات التي من شانها أن تدعم الخدمات الطبية في المنطقة الشرقية حيث تبرع رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان بمبلغ 100 ألف ريال و رجل الاعمال عبد العزيز الخضري 50 ألف ريال و رجل الاعمال سعيد العبد الله 350 ألف ريال و رجل الاعمال احمد بلحمر50 ألف ريال و رجل الاعمال احمد الشدوي 250 ريال ، داعين العلي القدير أن يجعله في موازين أعمالهم .

فيما قدم المهندس طفيل اليوسف مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة والمستشفى الجامعي الشكر والامتنان الى صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز وسمو الامير احمد بن فهد لتفضلهم بالزيارة و اعضاء لجنة اصدقاء المرضى وهذا مما يؤكد حرصهم حفظهم الله على أهمية تجويد المخرجات الصحية في المستشفيات في المنطقة الشرقية وان تكون على قدر عال من التهيئة وتوفير كافة الإمكانيات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله لخدمة المواطنين وعلاجهم بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة وهذا ما يجعل بلادنا من الدول المتقدمة في المجال الطبي من خلال إجراء العمليات الجراحية المعقدة بطواقم طبية سعودية مهيأة بأعلى الدرجات .