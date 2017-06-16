 14 ألف طالب وطالبة يستفيدون من 900 برنامج في 10 أندية بالخرج والدلم خلال رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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14 ألف طالب وطالبة يستفيدون من 900 برنامج في 10 أندية بالخرج والدلم خلال رمضان

14 ألف طالب وطالبة يستفيدون من 900 برنامج في 10 أندية بالخرج والدلم خلال رمضان
المناطق_الخرج

أنهى تعليم الخرج المرحلة الأولى من برامج “إجازتي” والتي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك ببرامج متنوعة حفزت الطلاب والطالبات لاستثمار أوقات فراغهم، بهدف تعزيز خبراتهم المتنوعة بأساليب تعتمد على التعلم باللعب والترويح بإشراف وقيادة تربوية ذات كفايات مهنية من منسوبي تعليم الخرج.

 

وقد أوضح مدير تعليم الخرج المشرف العام على مهرجان  ” إجازتي سعادتي2″ الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار أن الأندية التي أقامت أنشطتها وبرامجها ضمن مهرجان  ” إجازتي سعادتي 2 ” نجحت في الفترة الأولى في استقطاب 14 ألف طالب وطالبة استفادوا من 900 برنامج أقيمت في 10 أندية بمحافظتي الخرج والدلم, اتسمت بالتنوع والمنافسة والعطاء خصوصا أنها تزامنت مع الشهر الفضيل حيث شاهدنا العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي نفذت للمستفيدين والمستفيدات.

 

وقال نائب المشرف العام على مهرجان إجازتي ” إجازتي سعادتي 2 ” الأستاذ منصور بن سعد السعيدان أن البرامج التي نفذتها الأندية روعي فيها التنوع وملائمتها للمستفيدين, حيث عقدت عدة اجتماعات قبل إنطلاق المهرجان وتم اعتماد الخطة العامة للأندية ” أندية أحياء 3 بنين, 3 بنات ” والأندية الموسمية ” ناديين بنين وناديين للبنات ” اشتملت على فروع ” الثقافي, الإجتماعي, التطوعي, المهني, السياحي, الرياضي, الترفيهي ” وكانت النتائج ولله الحمد مرضية رغم أن شهر رمضان المبارك غالبا ما يكون لدى العائلات جداول خاصة للزيارات والمناسبات الرمضانية إلا أن وصول المستفيدين حتى اليوم الأخير من العمل في شهر رمضان إلى 14 ألف مستفيد ومستفيدة يؤكد نجاح الفترة الأولى وسيكون لدى الأندية جملة من البرامج ستنفذ بمشيئة الله بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد السعيدان أن الأندية استطاعت تنفيذ برامج نوعية وكان لها أثر جميل في نفوس المستفيدين لا سيما عدد من المبادرات في شهر رمضان مثل إفطار الصائم, السلة الغذائية للأسر المتعففة, الزيارات, الدورات التدريبية, استضافة كبار السن والاستفادة من تجارب المتميزين, إضافة إلى الدورات الرياضية التي تنوعت بين بطولات لكرة الطائرة والقدم, والألعاب الفردية, بجانب ما تم تنفيذه من برامج زيارات ميدانية وتنفيذ برامج استهدفت المجتمع في عدد من المساجد والممشى والحدائق من أجل مشاركتهم خبرات متنوعة ورفع وعيهم بعدد من المواضيع التي تهم الصحة والحياة بشكل عام.

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