مكة تكسر مُؤشر التبرعات في حملة تفريج كربة بأكثر من 22 مليوناً

حقق متبرعو حملة تفريج كربة في مكة المكرمة – التي أُقيمت في غرفة مكة بتوجيه من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة – أعلى رقم للتبرعات في الحملة التي جابت مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية لمساعدة السجناء المعسرين .

‎وحضر تدشين الحملة عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، ورجال الأعمال والإعلام والناشط الاجتماعي الفنان فايز المالكي.

‎وقد بدأت الحملة بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس لجنة تراحم بمكة المكرمة يحيى الكناني كلمة رفع فيها الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله ورعاهم – بمناسبة المكرمة الملكية الكريمة بالإفراج عن عدد من السجناء في كافة مناطق مملكتنا الحبيبة في هذا الشهر الكريم وأشار لنعمة الأمن والأمان والإستقرار ولله الحمد التي تعيشه بلادنا الحبيبة في ظل قيادتنا وحكومتنا الرشيدة بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الحملة ، ثم بدأت فعاليات الحملة مع الفنان فائز المالكي حيث تجاوز مبلغ التبرعات 22 مليون ريال، فيما لايزال باب المساهمة مفتوح عن طريق الحسابات الجارية في البنوك المحلية .

‎وقد ‫حقق أهالي مكة المكرمة – رجالا ونساء – رقماً قياسياً جديداً في حملات جمعية تراحم على نطاق المملكة، بجمع مبلغ 22.505.150 ريال، لإخراج 500 سجيناً قبل نهاية شهر رمضان المبارك.‬‫جاء ذلك في الأمسية التي حظيت بحضور إعلامي كثيف وأدارها الناشط الإجتماعي فائز المالكي بقاعة الشيخ صالح كامل بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وشارك فيها جمع من تجار العاصمة المقدسة، وإبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة، ومدير سجون العاصمة المقدسة، رئيس محاكم التنفيذ بمكة المكرمة، ورئيس جمعية “تراحم مكة”.‬‫ وابتدر رجل الأعمال يوسف الأحمدي التبرعات بمبلغ 1.5 مليون ريال، فيما أعلن فائز المالكي عن تبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ مليوني ريال لصالح الحملة.‬‫واستمرت حملة التبرعات، حيث قدم الشيخ صالح كاملاً تبرعا سخياً، وكان لأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة السابق وجوداً كبيراً حيث تبرع كل من مصطفى رضا ومروان شعبان وزياد فارسي، ومؤيد السنوسي، وجمعية الشيخ مرعى بن محفوظ ومشعل الزايدي وغيرهم من أهالي وتجار مكة المكرمة. ‬

‎‫وفيما كان توجد التبرعات النسائية حضرت بقوة، حيث تنافس الجميع على رفع عداد التبرعات، بادرت طفلة شموخ بخش بالتبرع بمبلغ 150 ريال من مصروفها لتكون أصغر متبرعة في سباق أهالي مكة المكرمة لرفع المؤشر.‬

‎‫وتم عرض العديد من الحالات الإنسانية التي تكفل بحل قضاياها المالية عدد من الخيرين، فيما أعلن سفير تراحم فائز المالكي أن الحملة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حققت مبلغ ثمانية ملايين ريال، لتصل في جملتها إلى أكثر من 22 مليون ريال تمكن من اطلاق جميع السجناء الذين رصدت أسمائهم في القوائم المقدمة لـ “تراحم مكة” من الجهات المعنية‬.

واكد رئيس مجلس تراحم مكة، انه تم فجر انتهاء الحملة اطلاق 180 سجينا.