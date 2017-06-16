 برقم قياسي…جمع 43 مليون ريال لإطلاق سراح 765 سجين في مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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برقم قياسي…جمع 43 مليون ريال لإطلاق سراح 765 سجين في مكة

برقم قياسي…جمع 43 مليون ريال لإطلاق سراح 765 سجين في مكة
المناطق_مكة
حققت حملة تراحم في محافظات منطقة مكة المكرمة نجاحا غير مسبوقا بعد أن وصلت لأرقام قياسية جديدة على نطاق المملكة إذ وصلت التبرعات إلى أكثر من 43 مليون ريال خصصت لاطلاق سراح قرابة 765 سجين.
وأطلق الحملة التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، في محافظة جدة ، وافتتح سموه الحملة بتقديم تبرع بمليوني ريال ، كما وجه سموه بتعميم الحملة على كافة محافظات المنطقة.
وبلغت حصيلة حملة تراحم في جدة 15 مليون ريال استفاد منها أكثر من 200 سجين ، ثم أطلق الأمير عبدالله بن بندر الحملة في الطائف والتي شملت محافظات تربة ورنية والخرمة وكانت حصيلة التبرعات أكثر من 5.6 مليون ريال خصصت لاطلاق سراح 65 سجين ، وأخير اختتمت الحملة في العاصمة المقدسة والتي شملت محافظات القنفذة ورابغ والليث وحققت أكثر من 22 مليون ريال خصصت للافراج عن 500 سجين ، وقد حظيت الحملة في مكة المكرمة والطائف بتبرع من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قدم مبلغ 4 ملايين ريال اسهاما من سموه في الحملتين.

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