مليون مرتاد للمكتبة الرقمية للأمير د.فيصل بن مشعل خلال 6 سنوات

حظيت المكتبة الرقمية للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بدخول 1048474 مرتاد لموقع المكتبة حتى اليوم الموافق 21 من شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ ، بعد مرور 6 سنوات على إطلاقها ، حيث أطلقت في عام 1432هـ ، وتعد أول مكتبة رقمية حازت على أول شهادة تسجيل في المملكة للمكتبة الرقمية من وزارة الثقافة والإعلام ، وتعد حجز الزاوية للرقي بالثقافة الرقمية كما أنها أول من بادرت بإطلاق أول معرض للكتاب الإلكتروني بالمملكة ، وتضم المكتبة 2143 كتاباً لـ789 مؤلفاً و257 داراً للنشر ، و41 لغة.

وتحتوي المكتبة على أقسام متنوعة منها الأنظمة السعودية، علوم الشريعة، التاريخ، السياسة، قضايا الأسرة، علوم اللغة، الاقتصاد، الجغرافيا، الرحلات، الأحوال الشخصية والتطوير الذاتي، وبحوث ودراسات، علم النفس، التربية، قضايا وطنية، المناهج الدراسية، المجلات العلمية، رابطة العالم الإسلامي، موسوعات علمية وأخرى للقضايا الوطنية والموروثات الشعبية، ملتقى لنبي الرحمة، معرض للوسائط، روابط علمية ، وتحوي على أركان خاصة وأقسام لمراكز الدراسات وقسم خاص لتاريخ الملك عبدالعزيز، وتاريخ الملك سعود، ومواقع للسلف، بالإضافة لقناة المكتبة على اليوتيوب.

وحظيت المكتبة منذ تدشينها بتفاعل الكثيرين من مختلف شرائح المجتمع مع مضامينها المتنوعة والشاملة ، أسهمت في خدمة مرتاديها من طلاب العلم والدارسين والباحثين في شتى العلوم والمعارف على مستوى العالم بيسر وسهولة مواكبة للتطور التقني الحديث.

وتأتي قصة تأسيس المكتبة الرقمية ، لما عاناه سمو الأمير د.فيصل بن مشعل وتعبه في البحث عن المراجع والمصادر العلمية في فترة من الفترات ، وصعوبة الحصول على الكتاب والوصول إليه ، والحاجة الماسة التي يجب أن يدركها شباب اليوم وطلبة العلم ، كل ذلك دفعه لأن يحدث المكتبة الرقمية ، التي تحوي آلاف المراجع العلمية والشرعية والتاريخية ، ويهدف من إنشائها لتكون ذات فائدة لا تقف أمام الباحثين فيها حدود جغرافية أو زمنية، وأضحت ولله الحمد شمعة مضيئة يُنتفع بها من أنحاء المعمورة ، ووعاء علم متجدد ومواكب لتطورات التقنية ، ويعمل موقع المكتبة على كافة الأجهزة الكفية.

http://dr-faisal-library.pub.sa/