 قبل عقدين خالد الفيصل محذرا: لا تكسر الفانوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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قبل عقدين خالد الفيصل محذرا: لا تكسر الفانوس

قبل عقدين خالد الفيصل محذرا: لا تكسر الفانوس
المناطق_متابعات

قبل عشرين عاما بعث الأمير خالد الفيصل برسالة شعرية إلى أمير دولة قطر حمد بن خليفة، في أثناء انعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بالدوحة في رجب 1417 ديسمبر 1996، ونشرت وقتها في الشرق الأوسط، كان عنوانها: لا تكسر الفانوس، حيث حذر دايم السيف وقتها من تبعات كسر فانوس اللحمة الخليجية، مشفقا من ثوران العجاج المدلهم والجاهم متجها نحو أراضي الخليج من العدو الطامع، ومن يقرأ الأبيات التي قيلت مباشرة وصراحة لقمة الدوحة قبل عشرين عاما وما يحدث الآن يدرك أن الرائد لا يكذب أهله.

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