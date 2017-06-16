 سمير آلِ سالم للمرتبة السابعة بإمارة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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سمير آلِ سالم للمرتبة السابعة بإمارة جازان

سمير آلِ سالم للمرتبة السابعة بإمارة جازان
المناطق_جازان

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية رئيس قسم الترقيات بإدارة الموارد البشرية بإمارة منطقة جازان الاستاذ سمير بن حسين أحمد آلِ سالم للمرتبة ( السابعة ).

ويعد آلِ سالم من الكفاءات الإدارية الشابة المتميزة والطموحة بديوان إمارة المنطقة.

وعبر رئيس قسم الترقيات بالموارد البشرية بإمارة جازان سمير آلِ سالم  عن خالص شكره وتقديره لسمو امير منطقة جازان على هذه الثقة والترقية.. سائلا الله عزوجل ان تكون دافعا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن والمواطنين .

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