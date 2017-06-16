تراحم جازان تبدأ في إجراءات التسديد عن سجناء الحقوق الخاصة

بعد يوم واحد من تنظيم فعاليات حملة “تفريج كربة ” بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ومشاركة بعض مشاهير التواصل الإجتماعي في المملكة ..

بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون منطقة جازان في مراجعة وتدقيق بيانات الدفعة الأولى من النزلاء الغارمين الموقوفين على خلفية مطالبات مالية بسيطة ومتوسطة بالسجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بمحافظات أبوعريش والدرب وبيش والطوال والعيدابي ومركز الشقيري ، وتحرير الشيكات اللازمة للدائنين تمهيداً لإستكمال إجراءات إطلاق سراحهم من قبل قضاة التنفيذ في المحاكم العامة ضماناً لسرعة عودتهم لأسرهم قبل حلول عيد الفطر السعيد .

ووفقاً لرئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة فإن هذه الدفعة تشمل 83 من نزلاء الحقوق الخاصة تبلغ مديونية كل منهم أقل من مائة ألف ريال وحسب الضوابط والمعايير المعتمدة بهذا الشأن .