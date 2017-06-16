 أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز مصالح المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز مصالح المواطنين

أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز مصالح المواطنين
المناطق_عبد الله السعيدي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في ديوان الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين.
وأوضح مدير عام الإعلام المتحدث الرسمي بإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي أن توجيه سموه يحفظه الله شمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات،
وأشار العباسي أن توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- الذين يحرصون على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير وبالمستوى المرضي.
كما وجه يحفظه الله بإقامة المهرجانات في عيد الفطر المبارك التي تتناسب مع هوية المنطقة ، وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وتوفير كافة الخدمات لأهالي المنطقة الشرقية وزائريها ، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة، وبذل كل الجهود لاستمتاعهم وراحتهم.

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