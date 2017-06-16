“156” مخالفة خلال جولة لبلدية المعذر على المحلات والمطاعم

نظمت بلدية المعذر التابعة لامانة منطقة الرياض جولات تفتيشية على المحلات والمطاعم الواقعة تحت اشراف البلدية حيث عثر على ١٥٦ محلا مخالفا تم حيالها اتخاذ اللازم من عقوبات وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة ..

ذكر ذلك المهندس ابراهيم البكري رئيس بلدية المعذر واشار الى ان هذه الجولات مستمرة للتأكد من توفر الاشتراطات البلدية في المحلات والعاملين بها ..

واكد البكري ان للمواطن والمقيم دور كبير في الحد من المخالفات وذلك بالشراء من المحلات النظامية والتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠ مبينا انها ستجد كل اهتمام بمشيئة الله ..