عمل وادي الدواسر ينهي معاناة “250” عاملاً تأخر دفع رواتبهم لمدة “4” أشهر

أنهى مكتب العمل بمحافظة وادي الدواسر معاناة 250 عاملاً في إحدى شركات القطاع الخاص تقدموا بشكوى جماعية للمكتب التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماغية بمنطقة الرياض تفيد بتأخر رواتبهم لأربعة اشهر.

اذ قام المكتب على الفور وبعد التحقق من صحة الشكوى باستدعاء ممثل الشركة واتخاذ الاجراءات النظامية بحقها .

وفي هذا الصدد شدد مدير المكتب مناحي القحطاني على أصحاب المنشآت بالالتزام بصرف رواتب الموظفين والعاملين في حينه حتى لا يتعرضون للعقوبات المقررة نظاماً .

الجدير ذكره أن مكتب عمل وادي الدواسر يقوم بجهود كبيرة في كل مايخص العمل والعمال من إستقبال الشكاوي وإنهائها مع تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على العديد من المنشآت بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق .