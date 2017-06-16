 اتحاد القدم يعلن مواعيد مباريات كأس ولي العهد.. ويطبق التبديل الرابع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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اتحاد القدم يعلن مواعيد مباريات كأس ولي العهد.. ويطبق التبديل الرابع

اتحاد القدم يعلن مواعيد مباريات كأس ولي العهد.. ويطبق التبديل الرابع
المناطق_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، مواعيد مباريات دور ثمن نهائي بطولة سمو ولي العهد للموسم الرياضي 2017-2018.
وتنطلق أول صافرة في البطولة مساء يوم الخميس 7 / 9 / 2017 بمبارة أحد والفتح التي ستقام على ملعب الأول.
وتستكمل منافسات البطولة يوم الجمعة 8 / 9 / 2017 بالمباراة التي ستلعب على مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة بين الرائد والفيصلي، فيما تقام مباراة الفيحاء والتعاون يوم السبت 9 / 9 / 2017 على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، بالإضافة إلى إقامة مباراة الشباب والباطن في ذات اليوم على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وتختم منافسات دور ثمن نهائي كأس ولي العهد بمباريات القادسية والهلال التي ستقام على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، و الاتفاق والأهلي التي ستلعب على ملعب الأمير فهد بن محمد بالدمام.
وفي سياق متصل، ذكر الاتحاد السعودي، أنه “سيتم تطبيق التغيير الرابع في الأشواط الإضافية على أن يتكون قائمة احتياط الفريق من (9) لاعبين”.

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