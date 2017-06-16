دراسة: النظام الغذائي الغربي يزيد خطر الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة جديدة أن إتباع النظام الغذائي الغربي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر.

وأظهرت الدراسات منذ عقود أن التناول المستمر للأطعمة الغنية بالدهون والسكريات مثل البرجر والبطاطس المحمرة يؤدي إلى وزن غير صحي.

وبينت الدراسة أن تناول هذه الأنواع من الأطعمة لا يؤدي إلى البدانة فحسب وإنما يزيد أيضا من خطر الإصابة بالزهايمر.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام الغذائي الغربي يرفع من معدلات الكوليسترول والبروتينات المرتبطة بالزهايمر والتي تدمر المخ. وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا الجنوبية في لوس أنجلوس فإن البدانة عامل خطير ومهم في أمراض المخ من بينها الزهايمر.