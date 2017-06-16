تصريحات “العسيري” على “فيسبوك” نسبت له كذباً

تداول عدد من المغردين وبعض المواقع الالكترونية تصريح لنائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري اليوم الجمعة تضمن أن المخابرات العامة السعودية تبذل كافة جهودها لاحتواء الأزمة الخليجية، مؤكداً أن انفراج الأزمة سيكون قريباً جداً.

وحيث أن هذا التصريح منقول عن منشور عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واشارت مصادر خاصة بصحيفة “المناطق” أن هذه الصفحة لا تخص نائب رئيس الاستخبارات العامة “العسيري” وما تضمنه ذلك المنشور لا يعد تصريحاً رسمياً.

يشار إلى أن نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ليست له صفحة رسمية على “فيسبوك” ولكن العديد من مرتادي هذه المواقع يقومون بإنشاء صفحات لبعض المشاهير وينشرون من خلالها كل مايخصهم، ولا تعد مصدراً رسمياً أبداً.