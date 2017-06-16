 تصريحات “العسيري” على “فيسبوك” نسبت له كذباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اجتماع أمني اوروبي أمريكي بشأن قضايا العدل والشؤون الداخلية تصريحات “العسيري” على “فيسبوك” نسبت له كذباً فيصل بن خالد يحيل قياديين في أمانة عسير وبلدية بلقرن والمقاول المنفذ للمشروع إلى التحقيق اتحاد القدم يعلن مواعيد مباريات كأس ولي العهد.. ويطبق التبديل الرابع دراسة: النظام الغذائي الغربي يزيد خطر الإصابة بالزهايمر عمل وادي الدواسر ينهي معاناة “250” عاملاً تأخر دفع رواتبهم لمدة “4” أشهر أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز مصالح المواطنين الأمير سعود بن نايف يوجه بإطلاق حملة لإطلاق السجناء في الأحساء وحفر الباطن والخفجي نادي الأحساء الأدبي يعلن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة الشاعر الناشئ “156” مخالفة خلال جولة لبلدية المعذر على المحلات والمطاعم سمير آلِ سالم للمرتبة السابعة بإمارة جازان تراحم جازان تبدأ في إجراءات التسديد عن سجناء الحقوق الخاصة

تصريحات “العسيري” على “فيسبوك” نسبت له كذباً

تصريحات “العسيري” على “فيسبوك” نسبت له كذباً
المناطق _الرياض

 

تداول عدد من المغردين وبعض المواقع الالكترونية تصريح لنائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري اليوم الجمعة تضمن أن المخابرات العامة السعودية تبذل كافة جهودها لاحتواء الأزمة الخليجية، مؤكداً أن انفراج الأزمة سيكون قريباً جداً.

وحيث أن هذا التصريح منقول عن منشور عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واشارت مصادر خاصة بصحيفة “المناطق” أن هذه الصفحة لا تخص نائب رئيس الاستخبارات العامة “العسيري” وما تضمنه ذلك المنشور لا يعد تصريحاً رسمياً.

يشار إلى أن نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ليست له صفحة رسمية على “فيسبوك” ولكن العديد من مرتادي هذه المواقع يقومون بإنشاء صفحات لبعض المشاهير وينشرون من خلالها كل مايخصهم، ولا تعد مصدراً رسمياً أبداً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>