 مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى وقف الاعتداءات على المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى وقف الاعتداءات على المملكة

مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى وقف الاعتداءات على المملكة
المناطق _واس

أكد مجلس الأمن الدولي أن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة توفر الأساس لإجراء مشاورات شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن.
وأعرب في بيان أصدره بشأن اليمن عن قلقه إزاء استمرار عدم تنفيذ هذه القرارات، مؤكداً التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
ودعا مجلس الأمن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية إلى وقف الاعتداءات على المملكة العربية السعودية. وشدد على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات الملاحية في مضيق باب المندب وحوله وفقاً للقانون الدولي ذي الصلة.
ودعا جميع الأطراف في اليمن إلى الانخراط بصورة بناءة مع المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر.
وأعرب عن دعمه المستمر للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وأدان بشدة الهجوم الذي تعرض له موكب المبعوث خلال زيارته الأخيرة لصنعاء. ودعا الحوثيين وصالح إلى إجراء تحقيق كامل لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

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