بالصور نهائي بطولة رحمان الاولى وتكريم المناطق بالعرضيات

اختتمت مساء أول أمس يوم الأربعاء الموافق ١٩-٩-١٤٣٨

بطولة رحمان الرمضانيه الاولى للاعبين المحليين بقرية رحمان ببني سهيم بمحافظة العرضيات

والتى نظمها مركز رحمان الاجتماعي بالتعاون مع لجنة تنمية العرضيه الشماليه

وذلك بحضور محافظ العرضيات الأستاذ علي بن يوسف الشريف وشيخ قبيلة بني سهيم الشيخ حاسن بن عائض السهيمي ونائب لجنة التنمية بالعرضية الشمالية الأستاذ عبود السهيمي وأعضاء اللجنة وعدد من الضيوف وبحضور مراسل صحيفة “المناطق” بالعرضيات سعيد القرني ، وجمع النهائي بين فريقا غارضه من قرية غارضة وفريق السهم من قرية واسعة وقد ظفر بالكأس فريق غارضه بعد فوزه على فريق واسعة بهدفين مقابل لا شيء وفي نهاية الكرنفال الكروي سلم محافظ العرضيات العديد من الهدايا والدروع للمساهمين في إنجاح البطولة وتلقت “المناطق” شهادة شكر على المساهمة في نجاح البطولة