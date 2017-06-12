 غداً.. انطلاقة كأس القارات بحضور بيليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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غداً.. انطلاقة كأس القارات بحضور بيليه

غداً.. انطلاقة كأس القارات بحضور بيليه
المناطق _وكالات

يحضر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه حفل افتتاح بطولة كأس القارات، والتي ستقام غداً السبت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا، فيما سيقوم الأرجنتيني دييجو مارادونا بتسجيل رسالة فيديو.

وعلمت وكالة الأبناء الألمانية من مصادرها، أن بيليه سافر لمدينة سان بطرسبرج ليكون حاضراً في ملعب كريستوفسكي لحضور الاحتفال الذي يسبق أول مباراة في البطولة، والتي ستجمع بين منتخب البلد المضيف روسيا ومنتخب نيوزيلندا.

وكان بيليه76 عاماً قد اضطر للانسحاب من الحفل الافتتاحي لبطولة كأس القارات التي أقيمت في البرازيل قبل أربع سنوات.

وسيقوم مارادونا بتسجيل رسالة ضد العنصرية والتمييز في كرة القدم، وفقاً لما قالته السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي (فيفا)، وسينضم لمارادونا العديد من نجوم كرة القدم في أمريكا اللاتينية، ولن يتمكن مارادونا الذي تولى تدريب فريق الفجيرة الإماراتي مؤخراً من حضور الحفل، ويشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحفل الافتتاحي أيضاً.

وتقام بطولة كأس القارات، التي تعتبر بطولة تجريبية لكأس العالم، كل أربع سنوات حيث تجمع بين أبطال كل قارة، بالإضافة إلى بطل العالم والبلد المضيف للمونديال الذي سيقام في العام التالي.

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