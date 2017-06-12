الأمين العام للجامعة العربية يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بالهجوم الإرهابي الذي تبنته حركة الشباب الصومالية الإرهابية وأسفر عن مقتل نحو 31 شخصاً وإصابة العشرات بجروح خطرة.

وأكد أبو الغيط ، في بيان صحفي اليوم، تضامن الجامعة العربية ومساندتها بكل قوة الحرب الشاملة ضد الارهاب التي أعلنها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مشدداً على أن الجامعة لن تدخر جهداً في الوقوف بكل قوة إلى جانب الصومال في جهوده نحو إعادة بناء جيشه ومؤسساته.

ونوه الأمين العام للجامعة العربية، بقدرة القوات الصومالية على التعامل الحاسم مع إرهابيي حركة الشباب وتحرير الرهائن، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم قدرات الجيش الصومالي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.