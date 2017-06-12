 دار الرعاية الاجتماعية بالجوف تقيم إفطاراً جماعياً بمشاركة أقارب المقيمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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دار الرعاية الاجتماعية بالجوف تقيم إفطاراً جماعياً بمشاركة أقارب المقيمين

دار الرعاية الاجتماعية بالجوف تقيم إفطاراً جماعياً بمشاركة أقارب المقيمين
المناطق_ محمد الحسن

أقامت دار الرعاية الاجتماعية بالجوف مساء أمس الخميس الإفطار الجماعي للمقيمين بمشاركة ذويهم ومنسوبيها ، وذلك ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك للمقيمين بالدار بحضور مدير الدار الأستاذ محمد بن بستان العنزي ومدير الدار بالإنابة الأستاذ سلطان بن عبدالكريم السلامة .
تأتي هذه الفعالية خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة الى الفعاليات اليومية التي يدقمها الدار كإفطار الصائم للمقيمين والعاملين بالدار طوال شهر رمضان المبارك .
وفي الختام عبر أقارب المقيمين شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الدار لرعاية المسنين و سعادتهم بمشاركتهم بهذا الإفطار الجماعي .

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