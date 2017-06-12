دار الرعاية الاجتماعية بالجوف تقيم إفطاراً جماعياً بمشاركة أقارب المقيمين

أقامت دار الرعاية الاجتماعية بالجوف مساء أمس الخميس الإفطار الجماعي للمقيمين بمشاركة ذويهم ومنسوبيها ، وذلك ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك للمقيمين بالدار بحضور مدير الدار الأستاذ محمد بن بستان العنزي ومدير الدار بالإنابة الأستاذ سلطان بن عبدالكريم السلامة .

تأتي هذه الفعالية خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة الى الفعاليات اليومية التي يدقمها الدار كإفطار الصائم للمقيمين والعاملين بالدار طوال شهر رمضان المبارك .

وفي الختام عبر أقارب المقيمين شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الدار لرعاية المسنين و سعادتهم بمشاركتهم بهذا الإفطار الجماعي .