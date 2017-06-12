 مركز التنمية الاجتماعية بالقريات يختتم برنامج ( شراكتنا برمضان أجمل ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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مركز التنمية الاجتماعية بالقريات يختتم برنامج ( شراكتنا برمضان أجمل )

مركز التنمية الاجتماعية بالقريات يختتم برنامج ( شراكتنا برمضان أجمل )
المناطق _محمد الحسن

اختتم المركز الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالقريات مساء أمس برنامج ( شراكتنا برمضان اجمل ) والذي كانت أولى فعالياته يوم الثلاثاء الماضي وذلك بحضور مديرة القسم النسائي هياء العريفج ورئيسة القسم النسائي بالغرفة التجارية بالقريات نجود المذهن وعدد من مديرات ومشرفات الوحدات بمركز التنمية ، بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية ألقتها مديرة القسم النسائي شكرت فيها الحضور جميعا على اهتمامهم وحضورهم لمثل هذه البرامج الهادفة والتي تساعد على نهضة المجتمع ، وتضمنت الفقرات  محاضرة بعنوان ( القرار الذكي مع الاجهزة الذكية في رمضان ) قدمتها الاستاذة / احلام الصخري من الغرفة التجارية ثم عرض مرئي يحكي ايجابيات وسلبيات الاجهزة الذكية .
وأوضحت هياء العريفج مديرة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية ، أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنظمها إدارة المركز لتعزيز استقرار الأسرة ونشر ثقافة التطوع والعمل على نشر آلية تقديم الخدمات التطوعية والسعي على العمل الجاد في الانخراط نحو العمل التطوعي و تضمن البرنامج  محاضرة بعنوان ( افهمي أسنانك ) إقامتها الدكتورة / سمية جاد بمشاركة مجتمعية من مجمع الدكتور بدر الطبي تحدثت فيها عن العناية بالأسنان وصحة الفم لجميع الفئات العمرية عقب ذلك محاضرة بعنوان ( عالجي نفسك ) للدكتورة / رانيا تحدثت فيها عن انواع الليزر وعلاج الصدفية والاكزيما والثآليل .
ومن جانبه قدمت العريفج  شكرها للداعمين مجمع جونيا الطبي الذي قام بتوزيع كوبونات خصم  والغرفة التجارية لتقديمهم جوائز دورات مجانية مدتها تتراوح من شهر الى ثلاث اشهر وبطاقات شراء تم توزيعها على عدد من الأسر المتعففة . ثم تم تكريم الجهات المشاركة بشهادات شكر مقدمة من مركز التنمية الاجتماعية شاكرين لهم مشاركتهم الفاعلة في إنجاح البرنامج.

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