 ‏خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف 1.660 مليار ريال مكرمةً كريمة لمستفيدي الضمان الإجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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‏خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف 1.660 مليار ريال مكرمةً كريمة لمستفيدي الضمان الإجتماعي

‏خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف 1.660 مليار ريال مكرمةً كريمة لمستفيدي الضمان الإجتماعي
المناطق _الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
ورفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه اللفتة الأبوية الحانية، التي سيكون لها بالغ الأثر في سدِّ احتياجات هذه الفئة الغالية من المواطنين.
وقال الدكتور علي الغفيص: “إن هذه اللفتة الأبوية الحانية التي تلطّف ووجّه بها خادم الحرمين الشريفين، تعكس حرص القيادة الكريمة – رعاها الله – على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين”، سائلاً المولى عز وجلّ أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.

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